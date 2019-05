Al tien jaar in coma, maar Hof van beroep in Parijs beveelt heropstart behandeling Vincent Lambert

Het hof van beroep van Parijs heeft maandagavond de heropstart bevolen van de behandeling van Vincent Lambert, de verlamde Franse patiënt die zich al tien jaar in vegetatieve toestand bevindt. Volgens het hof moet de behandeling worden voortgezet tot een VN-comité zich heeft kunnen uitspreken over de grond van de zaak.

Eerder waren de ouders van Lambert via een spoedprocedure al naar het Europees Hof gestapt om de stopzetting van de behandeling tegen te gaan, maar het EHRM verwierp maandag hun verzoek.

Lambert was in 2008 betrokken bij een ernstig verkeersongeval. Sindsdien is hij verlamd aan de vier ledematen en wordt hij kunstmatig in leven gehouden. De artsen van het universitair ziekenhuis van Reims waren maandag begonnen met het loskoppelen van de patiënt van de apparaten die hem in leven houden.

“Puur sadisme”

De familie van de voormalige verpleger is diep verdeeld over het lot van Vincent Lambert. Zijn ouders zijn tegen de stopzetting van de behandeling. Maar de echtgenote van Lambert - die gesteund wordt door zes van de acht broers en zussen van Lambert - stelt dan weer dat de “therapeutische hardnekkigheid” waarmee Vincent Lambert in leven wordt gehouden niet in overeenstemming is met diens wil.

De moeder van de patiënt sprak maandagavond van een “zeer grote overwinning”. “Voor één keer ben ik trots op het gerecht”, verklaarde Viviane Lambert. De neef van Vincent bestempelde de beslissing van het Parijse hof van beroep dan weer als “puur sadisme”.