Ghanese aanvoerder Asamoah Gyan stopt maand voor Afrika Cup… uit protest tegen bondscoach

Ghana kan tijdens de Afrika Cup, die op 21 juni in Egypte begint, niet op aanvoerder Asamoah Gyan rekenen. Hij stelt zich niet meer beschikbaar uit protest tegen het plan van bondscoach Kwesi Appiah om voor het landentoernooi een andere kapitein aan te duiden.

“Ik heb overlegd met mijn familie en mijn team. Als het de beslissing is van de coach om de aanvoerdersband tijdens het toernooi aan een andere speler toe te vertrouwen, dan is het mijn wens om definitief te stoppen met de nationale ploeg”, zegt de 33-jarige aanvaller.

Gyan is een oud-speler van onder meer Udinese, Stade Rennais en Sunderland. Vandaag draagt hij het shirt van het Turkse Kayserispor. De aanvaller is sinds 2003 international en met 51 doelpunten topschutter aller tijden van de Black Stars. Hij verzamelde 106 caps en was erbij op drie wereldbekers (2006, 2010 en 2014).

Op de Afrika Cup speelt Ghana in groep F tegen Kameroen, Benin en Guinée-Bissau.