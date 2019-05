Club Brugge heeft nieuwe José Izquierdo in het vizier en wil 3 miljoen betalen

Club Brugge voert verregaande onderhandelingen met ­Jonathan Amon(20), een flankspeler van het Deense Nordsjaelland. Volgens goed geïnformeerde bronnen wil Club zo’n 3 miljoen euro betalen voor de Amerikaan.

Amon kreeg zijn jeugdopleiding bij Nordsjaelland en voetbalde daarvoor in de VS. In 2014 zette hij de stap naar Denemarken en in november 2017 maakte hij daar zijn debuut op het hoogste niveau. Zijn snelheid zou zijn grootste troef zijn – een type Izquierdo, heet het. Hij is ook zo goed als twee­voetig.

José Izquierdo in zijn tijd bij Club. Foto: BELGA

Dit seizoen maakte Amon in 24 wedstrijden vier goals en tekende hij voor twee assists. In de Europa League scoorde hij al in een kwalificatiewedstrijd. In 2018 maakte hij ook zijn debuut voor het Amerikaanse nationale elftal.

Met de interesse voor Amon lijkt Club Brugge al te willen anticiperen op een mogelijk vertrek van Danjuma.