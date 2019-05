COMMENTAAR. Het erge is dat er niet alleen bij de refs wrevel is. Ook bij de clubs heerst onvrede

Er leeft grote onvrede bij de refs. Het is de vraag of het ontslag van Johan Verbist als scheidsrechtersbaas die wrevel zal uitvlakken. Wij geloven van niet. De situatie met Verbist als chef van de refs was onwerkbaar geworden, maar dat was niet de schuld van ­Verbist. De komst van de gewezen Engelse topref David ­Elleray en zijn rechterhand, de Fransman ­Bertrand Layec, als adviseurs, zorgde al snel voor onrust. Het boterde niet met Verbist. Er werden ­beslissingen genomen waar hij inspraak, noch ­inzage in had. Zoals de aanstelling van zeven vaste refs en twaalf assistenten voor Play-off 1. Die werden door Elleray aangeduid, niet door Verbist. Wat in het bondsgebouw de zure oprisping opleverde dat “externe adviseurs toch nooit zulke beleidsbeslissingen mogen nemen”. Alsof een ­auditbureau ­eigenhandig een bedrijf reorganiseert en strategische beslissingen neemt. De ­brave Verbist liet het gebeuren.