Belgische ontroert tijdens finale Koningin Elisabethwedstrijd

Tijdens de eerste dag van de finale van de Koning Elisabethwedstrijd heeft onze landgenote Sylvia Huang alle verwachtingen overtroffen. De 25-jarige violiste trad omstreeks 21.30 uur aan in de Brusselse concertzaal Bozar. Ze kreeg net als de andere elf finalisten een week de tijd om een opgelegd werk in te studeren, een speciaal voor dit concours geschreven compositie tussen orkest en violist. Een werk dat de dochter van een Chinese vader en een Belgische moeder schijnbaar moeiteloos en haarscherp neerzette. Of hoe een draak van een stuk toch prachtig wordt, klonk het in de reacties.

Echt magistraal werd het toen Huang haar zelfgekozen concerto aanzette, een werk van Antonín Dvořák. Een bijzondere keuze: het was van 1971 geleden dat iemand er zich aan waagde. Huang speelt het op “haar Ferdinand”, een viool uit 1751, gebouwd door de beroemde Italiaanse vioolbouwer Carlo Ferdinando Landolfi. “Ik heb er een erg warme connectie mee”, zei Huang daar eerder over. Een warmte die ook voor het publiek duidelijk voelbaar is. “Ze is zo ontwapenend en bescheiden”, zegt klassieke muziekkenner Fred Brouwers. “Sylvia kan spelen zonder ons te doen geloven dat het hard werken is. Ze glimlacht naar de concertmeester, maakt oogcontact met de dirigent. Ik ben enorm onder de indruk. Ik voorspel dat ze bij de top gaat eindigen.”

Of Huang ons land effectief een primeur bezorgt door de eerste Belg te worden die een jaargang viool wint, weten we op het einde van de finaleweek, zaterdag 25 mei.(evdg)