Intelligente computer helpt Albert Heijn in strijd tegen voedselverspilling

De Nederlandse supermarktketen Albert Heijn heeft een nieuwe manier van dynamische prijszetting gelanceerd in de strijd tegen voedselverspilling. Het gaat om een computergestuurd systeem dat dankzij kunstmatige intelligentie berekent tegen welke prijs producten verkocht kunnen worden. “We doen nu een eerste test met gevogelte en vis”, zegt woordvoerster Anoesjka Aspeslagh. “Hoe korter de houdbaarheid, hoe hoger de korting. Een product dat ’s ochtends 10 procent korting krijgt, kan naar de avond toe aan de helft van de prijs verkocht worden.”

Het algoritme houdt ook nog rekening met andere factoren, zoals de verkoopshistoriek van een product of het weer. “Als het begint te regenen terwijl eigenlijk goed weer is voorspeld, kunnen we het barbecue-assortiment alsnog afprijzen om het verkocht te krijgen.” Klanten kunnen die geautomatiseerde prijszetting aflezen van een elektronisch prijskaartje.

Voorlopig is het systeem enkel van kracht in een winkel in het Noord-Hollandse Zandvoort, maar bij positieve testresultaten is een uitrol naar België mogelijk. “Een logische stap”, vindt Stefan Van Rompaey van RetailDetail. “Het is een relevant thema, iets dat leeft in de maatschappij. In andere sectoren doen ze het ook al veel langer, denk maar aan vliegtuigzitjes of hotelovernachtingen. De feedback van de consument zal hier doorslaggevend zijn, maar ik zie het rooskleurig in.” (evdg)