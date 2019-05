‘Dik in 9 weken’: feestzaal heeft hilarisch antwoord op afslankgoeroe

Het begon toen de huisbaas van Tim Pisane, uitbater van feestzaal De Jachthoorn in Zepperen, hem vertelde dat hij een huurovereenkomst had afgesloten met een firma voor reclamepanelen op de buitengevels. Huisbaas André drukte Pisane op het hart dat in de overeenkomst stond dat er geen andere horecazaken op zouden komen.

“Een paar weken later arriveerde ik aan mijn zaak en zag ik de affiche van Torfs, met vlak daaronder het spandoek van mijn eigen zaak”, vertelt Pisane. “Ik dacht: ‘daar moet ik iets ludieks mee doen’. Op de affiche van Torfs staat ‘Slank in negen weken’, en dan heet die man ook nog eens Tim ... Ik maakte prompt een nieuw spandoek met ‘Dik in negen weken bij Tim’, als link naar mijn feestzaal en restaurant. De grap werd opgepikt op Facebook en is een eigen leven gaan leiden”, zegt Tim Pisane.

Ook Tim Torfs ziet de humor van de stunt in. “Dit kun je niet bedenken. Het is een fantastische stunt en de perfecte humor. Ik ben wel blij met de gratis reclame, want intussen is het bericht al duizend keer gedeeld op Facebook”, zegt Tim Torfs. (jcr)