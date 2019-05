Anderlecht dekt zich best in: “Vincent Kompany geen diploma? Elke club is gelijk voor de wet”

Vincent Kompany heeft geen pro licence-trainersdiploma. Mag hij dan de coach zijn die alles bepaalt bij Anderlecht: opstelling, tactiek, coaching langs de lijn? Bij andere clubs stoorde de ­licentiecommissie zich daar al eens aan.

“Ik geef geen commentaar op de aanstelling van Kompany bij Anderlecht”, aldus licentiemanager Nils Van Brantegem. “Ik zeg alleen dat elke club gelijk is voor de wet.”

Anderlecht dekt zich toch beter in. Bij Kortrijk en Lierse was een coach zonder pro licence wel degelijk een probleem. Toen Karim Belhocine in 2017 coach werd van KVK had hij zijn diploma nog niet. Kortrijk loste dat op door Patrick De Wilde toen te bombarderen tot officieuze T1, maar de licentiecommissie kwam controleren wie effectief de baas was. Er stond iemand naast de dug-out om te horen wie de richtlijnen gaf, op training werden foto’s gemaakt om te bewijzen wie training gaf. De licentie van KVK stond toen wel degelijk ter discussie.

Bij Lierse ging het zelfs nog een stapje verder. De Pallieters namen in 2018 noodgedwongen afscheid van Will Still omdat ze anders hun licentie niet kregen wegens een coach zonder pro licence op de bank. Nochtans was David Colpaert officieel de T1 met de juiste papieren, maar die werd aanzien als een stroman. Bij Lierse Kempenzonen overkwam Urbain Spaenhoven exact hetzelfde.

"Kompany komt met gezin naar België"

Wanneer Kompany precies aan de slag gaat bij Anderlecht, kan zijn makelaar Jacques Lichtenstein nog niet zeggen. “Die agenda is nog niet concreet.” Wel kan hij kwijt dat het zeker de bedoeling is dat het gezin ook naar ons land komt. Carla Higgs verhuist dus mee vanuit Manchester, samen met de kinderen Sienna (8), Kai (5) en Caleb (3). Al zal dat volgens vader Pierre Kompany nog niet voor meteen zijn. “De kinderen gaan in Engeland naar school, de verhuizing zal er pas na het schooljaar ­komen.” Waar ze precies zullen wonen, is ook nog niet duidelijk. “Er is nog geen huis gevonden”, zegt Lichtenstein nog