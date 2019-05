Hou u vast aan de takken van de bomen, er komt een stevige zomer aan: dit staat er te gebeuren bij de clubs uit Play-off 1

Het is niet dat we een glazen bol hebben, maar we zeggen het u met zekerheid: geen EK of WK, en toch wordt het een razend drukke voetbalzomer in België. Alleen al van de clubs uit Play-off 1 is het mogelijk dat meer dan de helft op zoek moet/gaat naar een nieuwe trainer. De selecties worden leeggeplukt, moeten worden uitgedund en/of stevig verfrist. Hou u vast aan de takken van de bomen, er komt een stevige zomer aan. We zetten de PO1-deelnemers op een rijtje.