Vincent Kompany voor de laatste keer Rode Duivel?

Roberto Martinez maakt vandaag zijn selectie bekend voor de interlands tegen Kazachstan (8 juni) en Schotland (11 juni). De bondscoach is al zeker dat Casteels, Boyata en Denayer niet beschikbaar zijn. Over Vermaelen bestaat nog twijfel. Martinez rekent wel op Romelu Lukaku (hamstrings) omdat de wedstrijden pas over een kleine drie weken plaatsvinden.

Vincent Kompany zal er ook bij zijn. Misschien wel voor de laatste keer, want het is nog afwachten hoe de 87-voudige Rode Duivel zijn dubbele baan speler-trainer bij Anderlecht vanaf volgend seizoen zal combineren met een carrière bij de nationale ploeg.

De kern die wordt geselecteerd, is behoorlijk uitgebreid. Eden Hazard, Vertonghen, Alderweireld, Origi en Mignolet moeten eerst nog hun Europese finales afwerken. De eerste collectieve training vindt pas plaats over twee weken, op dinsdag 4 juni in Tubeke, vier dagen voor de eerste wedstrijd tegen Kazachstan.