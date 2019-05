CLUBNIEUWS. Nieuwe kledingsponsor Anderlecht verwacht boost door “wereldster als Kompany”, Kaminski onder het mes

De Jupiler Pro League zit erop. Buiten de finale van Play-off 2 en de barrage om het laatste Europese ticket. Maar dat wil niet zeggen dat we geen clubnieuws in de aanbieding hebben!

AA GENT. Kaminski vandaag onder het mes

Doelman Thomas Kaminski ondergaat vandaag een lichte chirurgische ingreep aan de enkel waarbij een klein stukje bot wordt weggenomen. Er werd gewacht tot het einde van het seizoen om die uit te voeren. Er wacht de Gentse doelman een herstel van vier tot zes weken. De ingreep staat los van de extra onderzoeken die AA Gent deed naar de voet van Kaminski bij zijn transfer van KV Kortrijk afgelopen winter.

Ook Colin Coosemans, een van de reservedoelmannen van AA Gent, is vier tot zes weken out met een barst in de knie, een blessure die hij opliep ­tijdens een botsing op de laatste training voor de ­bekerfinale. (vdm, ssg)

ANDERLECHT. Joma klaar om 20.000 shirts te maken

Het filmpje waarin Anderlecht de komst van Vincent Kompany aankondigt, werd meer dan 1,3 miljoen keer bekeken. Ter vergelijking: de samenvatting van Anderlecht-Genk werd 1.450 keer aangeklikt. De intrede van Vince The Prince is dus een godsgeschenk voor de RSCA-sponsors

Joma, het sportmerk dat vanaf volgend seizoen de shirts gaat produceren, verwacht een boost. “In een normaal jaar verkoopt een topploeg tussen de 12.000 en 15.000 shirts per jaar”, zegt Erwin Palmers, baas van Joma België. “Een wereldster als Kompany kan de verkoop nog een boost geven. Het shirt met rugnummer 4 zal ongetwijfeld het populairste worden. Verwacht Anderlecht 20.000 truitjes te zullen verkopen? We hebben al een groot aantal shirts voorzien, maar we kunnen de productie opdrijven als de club dat nodig acht. Voor ons is het geen verrassing dat een speler als Kompany tekent en we verwachten nog een aantal mooie transfers.” (jug)

Racing Genk heeft concrete interesse in Zweeds toptalent Benjamin Nygren (18), die uitkomt voor Göteborg. Tal van internationale topclubs azen op hem.

Bij Charleroi houden ze hun hart vast: topschutter Victor Osimhen verliet de training vroegtijdig na een duel met Marinos. De Niger­iaan werd geraakt aan het kuitbeen en moest ondersteund worden. Pas vandaag wordt duidelijk of hij de Play-off 2-finale van morgen tegen Kortrijk haalt. (bvv)

De wedstrijd om het – voorlopig – laatste Europese ticket tussen Antwerp en Charleroi of Kortrijk wordt zondag niet om 18 uur maar om 14.30 uur gespeeld. “We hebben onze kalender aangepast op vraag van de lokale politie van Antwerpen, die de wedstrijd liever vroeger op de dag ziet plaatsvinden”, bevestigt Stijn Van Bever, woordvoerder van de Pro League. Antwerp probeert er ondertussen alles aan te doen om de ticketverkoop voor die wedstrijd zo snel mogelijk te starten. Er moet eerst een akkoord komen over de inkomprijzen. (pego)

De spelers van Cercle Brugge werden na de wedstrijd tegen KV Kortrijk met vakantie gestuurd. De training herneemt opnieuw op 17 juni, de medische testen staan al een paar dagen eerder op het programma. Eind deze maand wil men de nieuwe trainer voorstellen. Die zal niet enkel meer moeten zorgen voor het doorstromen van de jeugd, maar die zal ook een gooi moeten doen naar Play-off 1. Een moeilijk evenwicht. (kv)

Gisteren werd er getraind bij KV Kortrijk, vanmorgen ook. Felipe Avenatti kon voluit meedoen en is fit. Hij krijgt de voorkeur op Ezekiel, Bruzzese keert allicht terug in doel. Er is geen afzondering voorzien. Het bezoekende vak is uitverkocht met achthonderd tickets. Omdat Charleroi-fans aasden op extra tickets, werd de verkoop offline gehaald. (kv)

Nicky Keirsmaekers is de nieuwe Technisch Verantwoordelijke Jeugdopleiding bij Waasland-Beveren. Hij zal volgend seizoen de sportieve lijnen uitzetten binnen de jeugdwerking. Keirsmaekers werkte in het verleden onder meer bij Club Brugge en Anderlecht. “Het is de bedoeling een kindvriendelijke omgeving te creëren.” Huidig TVJO Koen Verbraeken besloot in onderling overleg de club te verlaten. De medewerkers hebben gisteren, daags voor de zitting voor de Geschillencommissie, in een open brief hun steun en geloof betuigd aan de club. (whb)

Naar goede gewoonte start STVV het seizoen over vier weken – op 17 en 18 juni – met twee dagen van fysieke en medische screenings. De eerste veldtraining vindt op 19 juni plaats. Coach Brys gaat ervan uit dat hij dan nog aan het roer staat bij STVV. In dat geval blijft ook de technische staf ongewijzigd. Net als Genk trekt STVV voor de zomerstage naar het Nederlandse Horst. Daar zijn ook oefenduels tegen het Israelische Maccabi Haifa (2 juli) en Venlo (5 juli). Andere oefenduels zijn die tegen Thes Sport (29 juni) en Lommel (17 juli). (gus)