Bruine rat jaagt minister Homans de stuipen op het lijf: “Politie kwam met vier combi’s”

Antwerpen / Wilrijk - Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) had zondagnacht een ongewenste gast in huis. Een bruine rat probeerde via de kelder haar woning in Wilrijk binnen te geraken.

Homans was alleen thuis toen ze ’s nachts om 1.15u wakker werd door een slaande deur. “Ik woon in een oud huis”, zegt de minister. “Er zijn een paar binnendeuren die niet meer zo goed sluiten dus negeerde ik het eerst. Al snel daarna hoorde ik een deur open gaan en hard weer toevallen. Ik dacht direct dat er een inbreker in huis was.”

De minister belde de politie. “Als je naar spannende films kijkt, dan vind je het altijd ongeloofwaardig dat de mensen in zo’n geval alleen naar beneden gaan om op zoek te gaan naar de dief”, zegt Homans. “Door de adrenaline deed ik juist hetzelfde. Maar ik zag niets. De politie was er snel en wel met vier combi’s. Dat ging niet onopgemerkt voorbij. Daarop kwamen ook mijn buren op straat.”

De veroorzaker van het lawaai bleek een bruine rat te zijn. “Het dier zat in de kelder en probeerde de kelderdeur open te duwen”, zegt de minister. “Alleen viel die deur telkens weer dicht en dat had ik gehoord.” Er zijn in de buurt van de woning van de minister wegenwerken bezig. Het gebeurt dan wel vaker dat ratten wegvluchten uit de riolen en in de huizen belanden.

“Ik ben er niet gerust in”, zegt de minister. “Ik hoop dat de ongediertebestrijder deze ratten nu snel kan verwijderen.”

De ongediertebestrijder kwam na de middag langs en trof drie dode ratten aan.