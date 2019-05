CD&V nipt populairder dan N-VA in Limburg

Lode Ceyssens is de Limburgse lijsttrekker voor CD&V in Vlaanderen. Foto: BELGA

CD&V stoot - toch voor de Limburgse zitjes in het Vlaamse Parlement - N-VA van de troon. De christendemocraten halen in een peiling in opdracht van Het Belang van Limburg iets meer stemmen dan de Vlaams-nationalisten. Het verschil (23,2% voor CD&V, 22% voor N-VA) is weliswaar klein.

CD&V en N-VA zitten elkaar echt wel op de hielen. Federaal is N-VA groter dan CD&V, maar op het Vlaamse niveau is N-VA haar eerste plaats kwijt. N-VA verliest vergeleken met 2014 maar liefst 10,2% van de stemmen voor het Vlaamse niveau. CD&V houdt met 23,2% stand.

De verhouding tussen CD&V en N-VA ligt in Limburg dus helemaal anders dan in nationale enquêtes waar N-VA 10% groter is dan CD&V. Vlaams Belang scoort net als op het federale niveau in deze peiling erg hoog en klimt van 5,9 procent naar 13,4 procent. Dat betekent dat ze ook van één naar minimaal twee zetels gaan. Groen verdubbelt haar score van 6 procent naar 10,5 procent, maar dat betekent niet dat de tweede Vlaamse zetel daarom binnen is. Ook de tweede zetel van Open Vld is onzeker.