51x moord, 40x poging moord en 1x terreur: dader aanslagen op moskeeën officiëel aangeklaagd

De dader van de aanslagen op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch is officieel aangeklaagd voor terrorisme. Dat meldde de nationale politie dinsdag. Er werden ook één bijkomende aanklacht van moord en twee van poging tot moord tegen de man geformuleerd.

Op 15 maart opende de 28-jarige Australische blanke supremacist Brenton Tarrant het vuur in twee moskeeën in de stad Christchurch. Hij maakte in totaal 51 dodelijke slachtoffers, terwijl tientallen mensen gewond raakten.

In totaal worden Tarrant nu 51 aanklachten van moord, 40 van poging tot moord en 1 van terrorisme ten laste gelegd. Op 14 juni verschijnt hij opnieuw voor de rechtbank. (belga)