Meer kans op diploma dankzij een game

Jongeren met een migratieachtergrond hebben het vaak extra moeilijk op school. Een nieuwe game van de jonge Gentse Serious Urban Game-ontwikkelaar [ew32] helpt hen aan inzicht in hun eigen kwaliteiten en talenten.

De game motiveert hen om die laatste paar maanden of jaren op school toch nog door te zetten en hun diploma secundair onderwijs te behalen. Sterk, want het hele idee wordt opgepikt in Zweden en Finland.

[ew32] en Arteveldehogeschool gaan een internationale samenwerking aan met Metropolia Hogeschool (Helsinki, Finland) en de Zweedse gemeente Karlstad rond een Serious Urban Game tegen schooluitval bij jongeren met een migratieachtergrond. De game zal uiteindelijk aangeboden worden aan het onderwijs en jeugdwerk in september 2020.

Scandinavië kijkt naar Gent

Lieve Achten, de drijvende kracht achter [ew32]: “Jongeren ontdekken spelenderwijs via verschillende thema’s hoe ze actieve burgers worden. We hebben al serious games ontwikkeld over solliciteren, sparen, ondernemen, een klimaatneutrale stad… In Vlaanderen ontstaat er nu plots extra belangstelling voor onze methodiek, omdat Finland en Zweden traditioneel als voorbeeld dienen voor ons onderwijssysteem. Dat het dus nu eens andersom is, is best opvallend!”

[ew32] en Arteveldehogeschool trekken het internationaal project op gang. Het past in CONNEXT for inclusion, een Europees project dat focust op het verhogen van de arbeidsmarktkansen en het verminderen van schooluitval bij jongeren met een migratieachtergrond.

