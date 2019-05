Gezocht: straffe toekomstvoorspeller

Een opmerkelijke vacature bij Van Havermaet: het advieskantoor zoekt een King of Queen of the Future. Iemand die mee de lijnen uitzet op gebied van digitalisatie en innovatie. “Wij zijn nu al bezig met de opportuniteiten die de digitale revolutie met zich meebrengt. Het is aan die nieuwe collega om ons nog sneller te laten schakelen”, vertelt HR-director Elke Sweldens.

“Onze toekomstige King of Queen zal een voortrekker zijn in alles wat te maken heeft met data en digitale processen binnen Van Havermaet”, zegt Elke Sweldens. “Innovatie is belangrijk voor ons. We denken constant na over de toekomst van ons kantoor. En hoe we als rechterhand onze klant, de ondernemer, nog beter van dienst kunnen zijn.”

“De digitale revolutie heeft een enorme impact op de rol die we spelen. We willen niet aan de zijlijn staan, maar al die nieuwe kansen net met beide handen grijpen. Het is aan onze King of Queen om ons te inspireren en te stimuleren om nóg innovatiever te zijn.”

Dromer en doener

Wie moet zich geroepen voelen voor deze job? “De ondernemende student die zijn laatste examens en verdediging masterproef tegemoet kijkt of de jonge professional met een paar jaar ervaring en een passie voor technologie”, zo klinkt het.

“Iemand die helemaal mee is met wat er nu aan het gebeuren is. Welk diploma je hebt, maakt niet uit. Zolang je maar creatief en innovatief genoeg bent om nieuwe digitale opportuniteiten te zien. En voldoende ambitieus en ondernemend om ze uit te werken. Een dromer én doener dus.”

