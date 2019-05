Tiener studeert af, maar krijgt verrassing van formaat wanneer haar vader onverwacht opduikt na jaren afwezigheid

Een Amerikaanse tiener dacht dat ze zou afstuderen van de middelbare school zonder haar militaire vader aan haar zijde en was toch een beetje teleurgesteld. De man wordt al bijna haar hele leven ingezet als militair in Korea en had haar laten weten dat hij niet op tijd op de ceremonie zou geraken. Toen het zo ver was, kreeg de jonge vrouw een verrassing van formaat toen ze op het podium werd geroepen: haar vader. De trotse papa had een vlucht van 24 uur en een ritje van zes uur achter de rug om zijn dochter te knuffelen.

Anthony Tillman heeft al jaren het bevel over een tankdivisie in Korea, maar geeft toe dat hij daardoor “bijna de helft van het leven” van zijn dochter miste. “Ik denk altijd aan mijn familie”, vertelde de man aan de Amerikaanse pers. “Ze zijn mijn motivatie om mijn job goed uit te voeren. Ik wil tenslotte weer naar huis gaan om bij hen te zijn.”

De militair had zijn dochter het spijtige nieuws moeten geven dat hij niet bij haar afstudeerceremonie kon zijn, maar dat was deel van de verrassing. Na een lange reis arriveerde hij op haar school, waar de directie zijn plan snel uitvoerde. “De hereniging was een heel emotionele verrassing”, klinkt het bij onderdirecteur Margie Scott, die het amper droog hield toen ze de vader aankondigde.

