Peter Mertens krijgt steun van Daan en Slongs: 100 BV’s tekenen oproep

Meer dan 100 BV’s hebben de oproep ondertekend om op 26 mei op PVDA-lijsttrekker Peter Mertens te stemmen. Onder de ondertekenaars onder anderen zangers als Daan, Slongs en Stef Kamil Carlens, acteurs als Johan Heldenbergh en Ben Rottiers en schrijvers als Fikry El Azzouzi en Charles Ducal.

Zetelt er straks voor het eerst sinds de jaren 80 een Vlaamse communist in de Kamer? Antwerps lijsttrekker en partijvoorzitter Peter Mertens is ervan overtuigd dat het hem deze keer wel zal lukken. “Normaal moet het lukken. Ik heb een heel goed gevoel bij deze campagne. Vlaanderen snakt naar links”, zo zei Mertens dinsdag in het VTM-ochtendnieuws.

Locomotief op links

Mertens kan alvast rekenen op de steun van meer dan 100 bekende Vlamingen uit de culturele, academische en syndicale wereld. Zij hebben hun handtekening gezet op een stemoproep van Dominique Willaert, artistiek directeur van Victoria Deluxe, om de Kamerzetel voor Mertens te verzilveren.

In die stemoproep wordt PVDA bestempeld als “de locomotief op links”. “Het oude denken en doen heeft de kloof in de samenleving laten escaleren tot de absurde tweedeling van vandaag”, zo staat in de tekst. “Die kloof is te groot om goed te zijn voor mens en planeet. In zowat alle maatschappelijke debatten van de voorbije jaren daarover had de PVDA een prominente rol.” (belga)