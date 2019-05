Ook kapster riskeert megaboete van 4.000 euro voor doorbreken van rookverbod

Gent - De Gentse correctionele rechtbank heeft dinsdag 17 geldboetes van 4.000 euro opgelegd, waarvan vier met uitstel, aan voornamelijk caféuitbaters die zich niet hielden aan de rookwetgeving. De rechter legde ook een celstraf van één maand met uitstel op en twee geldboetes van 6.000 euro. Ook een kapster riskeert een zware boete.

De milieukamer van de correctionele rechtbank hield begin april een themazitting over de rookwetgeving. Het gerecht in Gent organiseerde eerder al themazittingen rond onder meer verboden wapens, sluikstorten, geluidsoverlast, huisjesmelkerij en dierenmishandeling. Door de overtreders samen voor de rechter te brengen, wordt het vervolgingsbeleid extra in de verf gezet.

In 13 dossiers werden 14 personen en 11 rechtspersonen vervolgd. Het ging vooral om caféuitbaters die de voorgestelde bestuurlijke boete of minnelijke schikking niet betaalden. “De telastleggingen betroffen het (laten) roken in voor publiek toegankelijke lokalen, het aanwezig laten zijn van elementen zoals asbakken die laten uitschijnen dat roken toegelaten is, het ontbreken van rookverbodstekens of van een afzonderlijke reglementaire rookkamer, of het gebrek aan leeftijdscontrole bij de tabaksverkoop. Een persoon werd vervolgd voor het verkopen van niet-conforme tabaksproducten en het verzet tegen de controle.”

Drie kinderen

Dinsdag werd ook nog een zaak behandeld van een kapsalon waar gerookt werd. Het Openbaar Ministerie vroeg ook hier een boete van 4.000 euro, omdat de beklaagde niet was ingegaan op een voorstel van een administratieve schikking. Volgens de advocaat van de vrouw had ze de asbak al binnen gezet. “De controleur was een half uur voor sluitingstijd gekomen. De klanten mogen normaal binnen niet roken en mogen de peuken ook niet op straat gooien. Ik vraag om geen sluiting van de zaak op te leggen. Mijn cliënt is een moeder van drie kinderen die de inkomsten nodig heeft.”

De uitspraak valt op 25 juni.