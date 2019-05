Dure benzine goedkoper, goedkope benzine duurder

De maximumprijzen voor benzine en diesel veranderen woensdag: benzine 95 (E10) en diesel worden iets duurder, terwijl benzine 98 (E5) een tikkeltje goedkoper wordt. Dat meldt de FOD Economie.

De maximumprijs voor een liter benzine 95 (E10) stijgt met 3,3 eurocent tot 1,579 euro. Dat is het hoogste niveau in jaren. De maximumprijs voor de duurdere benzinesoort, benzine 98 (E5), zakt dan weer met 0,4 eurocent per liter tot 1,626 euro. Diesel tot slot mag vanaf woensdag maximaal 1,571 euro per liter kosten. Dat is 1,1 eurocent erbij. (belga)