Instagrammodel gaat wel erg ver om meer volgers te lokken, maar krijgt bakken kritiek

Een Pools Instagrammodel en zogenaamde ‘influencer’ krijgt bakken kritiek omdat ze een stunt uit heeft gehaald om “meer volgers te krijgen”. De vrouw gebruikte een hamer om de neus van een 200 jaar oud standbeeld van een engel in Warschau te slopen. Zodra de beelden online kwamen, regende het negatieve reacties, en het model voelde dat meteen in haar portefeuille. Heel wat bedrijven die haar sponsorden, onder meer een Poolse bank, haakten onmiddellijk af. “Ik ben zo dom”, reageert ze zelf. “Ik wil me graag verontschuldigen.”