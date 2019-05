Trump verhindert dat medewerker tegen hem getuigt

Donald Trump heeft verhinderd dat zijn ex-raadgever Don McGahn zou getuigen over de inmenging van Rusland in de verkiezingen in de VS. Dat schrijft The Guardian.

Don McGahn werd opgeroepen om voor het congres te getuigen over de rol van Donald Trump en de Russen tijdens de verkiezing van die eerste. Maar daar steekt Het WItte Huis nu zelf een stokje voor. Vanuit het departement van Justitie kwam een melding dat McGahn niet verplicht kon worden om te getuigen onder eed. Waarop het Witte Huis inpikte: “We hebben hem dan ook gevraagd om dat niet te doen.” De woordvoerder meldde onder meer dat die maatregel nodig is om volgende presidenten te beschermen om hun werk te kunnen blijven doen.

Impeachment

Opvallend, want McGahn is spin in het web in het hele onderzoek. Hij stond Trump vaak in de weg toen hij de rechtsgang probeerde te blokkeren: zo dreigde hij ermee om zelf op te stappen toen de president onderzoek Robert Mueller -die het hele onderzoek naar Russische inmenging leidt - wou ontslaan.

In de VS wordt ontzet gereageerd op de tussenkomst van het Witte Huis. “Trump wil duidelijk niet dat het volk een getuigenis uit eerste hand hoort over zijn misdaden”, klinkt het. Een andere Democraat vond het tijd om de procedure voor impeachment, afzetting, op te starten.