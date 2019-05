Selecteert Roberto Martinez wel of niet Vincent Kompany voor de EK-kwalificatieduels tegen Kazachstan en Schotland? Volg het hier live

De Rode Duivels spelen dit seizoen nog twee interlands van hun EK-kwalificatiegroep. Op zaterdag 8 juni is Kazachstan te gast in het Koning Boudewijnstadion, drie dagen later komen de Schotten naar Brussel afgezakt. Bondscoach Roberto Martinez maakt vandaag zijn selectie bekend. Zal hij Vincent Kompany nog selecteren nu die toetreedt tot de technische staf van RSC Anderlecht? Volg het hier live.