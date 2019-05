Man (67) had jaar lang ‘relatie’ met meisje (18) met IQ van 50: “Ze is achterlijk, maar wat er tussen ons gebeurde had ze graag”

Dendermonde - Een 67-jarige man riskeert 40 maanden cel voor de verkrachting van een zwakbegaafd meisje met een mentale leeftijd van 10 jaar. Georges D. had een jaar lang een relatie met het slachtoffer en dwong haar, aldus het meisje, om seks met hem te hebben.

Wat er tussen Georges D. en de zwakbegaafde dochter van zijn vriend gebeurde, was volgens hem allemaal “met volle goesting”. De gepensioneerde man had in 2016 een relatie aangeknoopt met het toen achttienjarige meisje, dat kort daarna ook bij hem introk. Niet alleen het grote leeftijdsverschil van 45 jaar tussen de twee deed de wenkbrauwen fronsen, maar ook het feit dat het meisje een mentale leeftijd van 10 jaar en een IQ van 50 had. “Ze is achterlijk”, gaf Georges D. dinsdag zonder blozen toe tijdens zijn proces in de correctionele rechtbank van Dendermonde. “Op de kermis wou ze nog altijd op de molentjes zitten. Maar wat er thuis tussen ons gebeurde, had ze graag.” Tijdens een eerder verhoor had D. ook al verteld “dat ze regelmatig seks hadden met elkaar, en dat het allemaal naar haar zin was.”

Geweld

Maar na een relatie van een jaar vertelde het meisje een ander verhaal op school. “Ze werd verkracht en moest tegen haar zin seks hebben met Georges D.”, zette openbaar aanklager An Soenens uiteen. “Bij de feiten werd er bovendien geweld gebruikt. Dat bleek uit de verwondingen die het slachtoffer had opgelopen en na een onderzoek door de wetsdokter. Georges D. was heel goed op de hoogte van het feit dat zijn partner minderbegaafd was. Van enig schuldinzicht is geen sprake.”

Eigen dochter

Georges D. blijkt niet aan zijn proefstuk toe te zijn. Eerder stond hij ook al terecht voor zedenfeiten op zijn eigen dochter. Voor de verkrachting en aanranding van het minderbegaafd meisje riskeert hij nu een celstraf van veertig maanden.

De advocaat van Georges D. had er in zijn pleidooi op gewezen dat de vader en moeder van het slachtoffer hadden ingestemd in de relatie. “Het was een normaal koppel”, zette de raadsman uiteen. “Het meisje had bij een eerste bezoek door de politie bij hen thuis ook gezegd dat ze zelf geen problemen zag in hun relatie.” Vonnis op 18 juni. (BFS)