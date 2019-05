Baby van vermoorde tienermoeder is hersendood, maar rouwende papa weigert dat te accepteren

De baby die uit de buik van zijn vermoorde moeder werd gesneden, is volgens dokters hersendood en er is weinig of geen kans op herstel. Het jongetje werd herenigd met zijn vader nadat de gruwelijke moord op zijn negentienjarige moeder werd ontdekt en aan het licht kwam dat hij door de vermoedelijke moordenaars werd ontvoerd. De verdachten van de gruwelijke zaak zitten intussen in de cel op verdenking van moord.