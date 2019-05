Jonge groepsverkrachters misbruiken meisje (15) urenlang en delen beelden op Snapchat: “Het ging snel van kwaad tot erger”

Ze zijn met z’n zevenen, amper 13 tot 18 jaar oud, en allemaal opgepakt voor het urenlange misbruik van een meisje van 15. Thuis, op een verjaardagsfeestje, terwijl de ouders afwezig waren. Ontkennen was voor de daders geen optie: zij filmden de wansmakelijke beelden en postten ze zelf op sociale media.

Het filmpje duurt meer dan drie uur. Want zo lang duurde ook het misbruik van het slachtoffer. Al die tijd lag zij roerloos in een ligzetel terwijl zeker zes van de zeven jongeren haar misbruikten, lachend en elkaar aanmoedigend, zonder enige schroom. De zevende is degene die de feiten met een gsm filmde en de beelden vervolgens ook op Snapchat postte. Beelden, die vervolgens door heel wat jongeren gezien en gedeeld werden omdat ze werden aangekondigd als “verboden onder de 18 jaar”.

Het gebeurde allemaal in de nacht van 30 op 31 maart in Ninane, een dorpje nabij Chaudfontaine. Enkele jongeren waren samengekomen in de woning van een van hen om een verjaardag te vieren. De ouders waren afwezig, de kust was veilig voor de vijf minderjarigen van 13, 15 en 16 jaar en twee jongens van 18 om alcohol en cannabis te gebruiken zonder dat iemand hen op de vingers tikte. “Te veel alcohol, te veel drugs, maar zeker geen GHB”, benadrukten de verdachten tijdens hun verhoor.

Buiten bewustzijn

Nochtans denken de speurders dat het enige meisje in de groep wel degelijk deze verkrachtingsdrug kreeg toegediend. Op de beelden reageert zij immers niet op de gruwelijke feiten die zij ondergaat. Zij lijkt zelfs buiten bewustzijn. Zelfs in die mate dat, op het einde van de film, de jonge daders duidelijk in paniek slaan en vrezen dat het meisje almaar dieper in coma zal wegzinken. Zij trachten haar weer op de been te brengen, maar slagen daar niet in.

Pas vorige week besliste het slachtoffer om een klacht in te dienen bij de politie. Veel moeite om de daders te identificeren, hadden de speurders niet. Op de beelden van het misbruik waren zij herkenbaar gefilmd. Dus konden de speurders de rol van eenieder probleemloos in kaart brengen.

“Van kwaad tot erger”

“Wij hadden allemaal te veel gedronken en ook cannabis gebruikt”, verklaarden de jongeren. “Toen wij het meisje avances begonnen te maken, reageerde zij daar aanvankelijk nauwelijks op. Het ging snel van kwaad naar erger”, legden zij uit.

Dankzij de beelden van het misbruik werden de daders na het indienen van de klacht binnen een mum van tijd ingerekend. Zij beseften dat ontkennen geen zin had. De twee 18-jarigen werden opgesloten in de gevangenis van Lantin en hun aanhouding werd inmiddels al door de raadkamer met een maand verlengd. De minderjarigen werden opgenomen in een gesloten jeugdinstelling.

