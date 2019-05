24ste slachtoffer besmet met legionella in Evergem

Evergem - In de Gentse kanaalzone is een 24ste slachtoffer besmet met de legionellabacterie. Dat meldt het Agentschap Zorg en Gezondheid. De patiënt is opgenomen in het ziekenhuis, maar ligt niet op intensieve zorgen.

Maandagavond kwam een 24ste melding van legionellabesmetting, een uitbraak die sinds 10 mei al aan twee slachtoffers het leven heeft gekost. Dat brengt het totale aantal patiënten op 24.

De patiënt kreeg de eerste ziekteklachten op 17 mei. Het gaat om een patiënt met een duidelijke link met Evergem.

De bron van de besmetting ligt waarschijnlijk in een koeltoren in het Gentse havengebied. Staalnames bij 17 bedrijven bleken maandag bij vijf bedrijven positief te testen op het type Legionella pneumophila waarmee de patiënten besmet zijn. Bij twee bedrijven gaat het om hoge concentraties. Laboresultaten worden in de week van 3 juli verwacht. Ondertussen zijn desinfecties uitgevoerd. (belga)