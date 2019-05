Voormalig N-VA-senator Kim Geybels krijgt 35.000 euro schadevergoeding van de Belgische Staat na onrechtmatig ontslag

Opmerkelijke uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens: Kim Geybels (36), voormalig N-VA-senator, krijgt 35.000 euro wegens onrechtmatig ontslag.

In 2010 werd de senator, pas verkozen na de verkiezingen dat jaar, samen met haar toenmalige vriend Bas Luyten betrokken bij een drugsaffaire. Geybels zelf ontkende en stelde dat ze slachtoffer werd van een oplichtersbende.

Toen het nieuws bekendraakte nam Geybels ontslag. Achteraf wilde ze daar op terug komen en zei ze dat ze gedwongen werd door de partijtop om ontslag te nemen. Volgens haar was het mogelijk om het ontslag nog in te trekken, omdat haar opvolger de eed nog niet had afgelegd.

De Senaat volgde die redenering niet en de vrouw werd toch uit de instelling gezet. Uiteindelijk trok ze naar het Europees Hof van de Rechten van de Mens, dat haar nu gelijk geeft. Volgens het Hof zouden er in de Senaat geen duidelijke regels gelden voor ontslag en dreigt er een willekeur te ontstaan. Geybels krijgt 30.000 euro voor gemaakte onkosten en 5.000 euro schadevergoeding.

Kim Geybels had zelf 381.000 euro geëist. “Maar daar deed ik het niet voor. Voor mij was het vooral belangrijk om een uitspraak te hebben na acht jaar procederen, en dat die uitspraak positief zou zijn. Ik wil dit hoofdstuk echt afsluiten”, zegt ze zelf. Geybels heeft de politiek ondertussen definitief achter zich gelaten en is fulltime arts in Lummen.