Alleen Denen en Duitsers betalen meer voor elektriciteit dan Belgen

In de EU betalen gezinnen in Denemarken het meest voor elektriciteit, gevolgd door gezinnen in Duitsland en België. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat over de tweede helft van vorig jaar.

De gemiddelde elektriciteitsprijs in de Europese Unie is 21,1 euro per 100 kWh. Maar er zijn grote verschillen tussen de lidstaten. In Denemarken gaat het om 31,2 euro, in Duitsland om 30 euro en in België om 29,4 euro. Aan het andere uiteinde staan onder meer Bulgarije (10,1 euro), Litouwen (11 euro) en Hongarije (11,2 euro).

Interessanter om te vergelijken is de prijs uitgedrukt in een koopkrachtstandaard, die verschillen in het algemene prijsniveau tussen landen uitschakelt in de vergelijking. Dan blijken Finland, Luxemburg en Nederland de goedkoopste energie te hebben. België is in die berekening het op drie na duurste land, na Portugal, Duitsland en Spanje.

Tweede belastingsbrief

Voor elektriciteit is België een vrij duur land, maar voor gas zitten we in de middenmoot. De gemiddelde gasprijs voor gezinnen was in de tweede helft van vorig jaar 6,7 euro per 100 kWh. In België is dat 6,3 euro. In de vergelijking met de koopkrachtstandaard is België zelfs bij de goedkoopste landen voor gas. Zweden is de koploper.

Is onze energiefactuur een tweede belastingbrief, zoals sommigen zeggen? In vergelijking met andere landen blijkt het wel mee te vallen. Eurostat rekende uit welk deel van de totale energieprijs naar taksen en heffingen gaat. Voor elektriciteit is dat 32 procent in België, terwijl het gemiddelde in de EU 37 procent is. Voor gas gaat het om 21 procent, tegen 27 procent in de EU. (belga)