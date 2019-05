Met verkeersboete komt voortaan ook brief die wijst op gevaren

Bij een verkeersboete zal voortaan een informatie- en bewustmakingsboodschap zitten voor de overtreder in zijn eigen landstaal, meldt de FOD Justitie dinsdag. Het gezamenlijk initiatief van de federale overheid en de gewesten moet de verkeersveiligheid verbeteren en recidive tegengaan.

In eerste instantie gaat het om overdreven snelheid op de autosnelwegen, drinken en rijden, verstrooidheid door gsm-gebruik achter het stuur en het niet dragen van de veiligheidsgordel of het niet gebruiken van kinderzitjes. In de herfst komen daar ook de snelheidsovertredingen op alle andere wegen bij.

Tijdswinst

De bewustmakingsboodschappen zijn bedoeld om mensen aan het denken zetten, zegt federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V). “Zo leer je dat overdreven snelheid bijvoorbeeld nooit een aanzienlijke tijdswinst oplevert. Samen met de automatisering van verkeersboetes zetten we zo een stap dichter naar een betere verkeersveiligheid.”

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) is ervan overtuigd dat de combinatie van een straf met sensibilisering een groter effect zal hebben. “We voegen nu gerichte boodschappen toe, die aan de hand van herkenbare beelden duidelijk maken waarom verkeersovertredingen zo gevaarlijk zijn”, zegt hij.

Het initiatief kwam er in samenwerking met de politie en verkeersveiligheidsinstituut VIAS, en ook de verschillende verkeersveiligheidsagentschappen in ons land gaven hun input. “Onze inbreng is dat we focussen op het positieve, op manieren om boetes te vermijden. Het negatieve zit al in de boete zelf”, zegt woordvoerder Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV). Als voorbeeld geeft hij boetes voor gsm-gebruik in de auto, waarbij de overtreder de tip krijgt om zijn gsm op stil te zetten, of in het handschoenenkastje te leggen. (belga)