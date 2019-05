Meterslange haai stalkt vissers: “Hij is groter dan onze boot”

Twee vissers zaten zaterdag niet helemaal op hun gemak in hun bootje dat op een kilometer voor de kust van de Australische stad Busselton dobberde, toen ze een haai opmerkten. Het roofdier was volgens de jongemannen “minstens zes meter lang” en cirkelde verschillende keren rond hun sloep. Daar bleef het gelukkig bij, waardoor de vissers de nieuwsgierige witte haai in detail konden bekijken, alvorens het anker te lichten en dichter naar de kust te varen.