Syriëstrijder die acht cipiers met de dood bedreigde, riskeert 18 maanden cel

Brugge / Oostende - De teruggekeerde Syriëstrijder Ruslan Dagiyev (37), die eind 2016 acht jaar effectieve celstraf kreeg opgelegd, riskeert achttien maanden bijkomende celstraf omdat hij acht cipiers met de dood bedreigde in de gevangenis van Brugge.

Zes van hen kregen ook klappen van de Oostendse Tsjetsjeen, die een getraind kickbokser is. “De beklaagde gedraagt zich erg agressief tijdens de uitvoering van zijn straf”, stelde de procureur dinsdagochtend in de Brugse strafrechtbank. “Hij bedreigt cipiers met de dood door met zijn vinger over zijn keel te glijden. Hij gaat hen ook te lijf als ze hem uit zijn cel komen halen, bijvoorbeeld om te douchen.” Dagiyev bedreigde een cipier ook mondeling met de dood: “Ik krijg je wel. Als het niet binnen de gevangenismuren is, dan is het erbuiten.”

De feiten speelden zich af tijdens twee afzonderlijke incidenten in maart en augustus 2018 op de afdeling Hoge Veiligheid van de Brugse gevangenis. Een van de cipiers werd door Dagiyev gebeten. Een andere cipier heeft een zodanige schrik van hem gekregen dat hij niet langer op de afdeling Hoge Veiligheid wil werken. “Mijn cliënt heeft een posttraumatisch stresssyndroom opgelopen door de feiten”, pleitte advocaat Bart Bleyaert. Hij eist een schadevergoeding van 17.000 euro voor zijn cliënt.

Dagiyev liet verstek gaan voor zijn proces. Door zijn gewelddadige gedrag werd de Tsjetsjeen tijdens zijn detentie al meerdere keren naar andere gevangenissen overgebracht. Zo zat hij ook een tijdje in de gevangenis van Hasselt waar hij in september vorig jaar zonder enige aanleiding vijf cipiers in elkaar sloeg. Momenteel zit hij in de gevangenis van Ittres.

Over het geweld in de Brugse gevangenis doet de rechter uitspraak op 18 juni.