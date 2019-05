Zanger Rod Stewart schiet modeltreinclub te hulp na vandalisme

De Britse zanger Rod Stewart, 74 jaar inmiddels, schiet een modeltreinclub in Lincolnshire te hulp. In een expositie van de club hielden vandalen het voorbije weekend lelijk huis. Dat heeft de Britse openbare omroep BBC gemeld. “Ik was absoluut van de kaart toen ik hoorde dat vandalen iets wat een mooie show had moeten worden, kapot hebben gemaakt”, zei hij.

Zaterdag hebben vandalen een ravage aangericht in de tentoonstelling die de club zondag in Stamford wilde openen.

Blijkbaar is ook Rod Stewart, de zanger die in 1990 een hit had met ‘Downtown train’, een liefhebber van modeltreinen. “Ik had 23 jaar nodig om mijn modelbaan te bouwen, ik kan me hun pijn inbeelden”, zo citeerde de BBC Sir Rod. “De collectie (van de club) was van onschatbare waarde en ik schenk 10.000 pond om de slachtoffers te helpen.”

Hij vroeg dat andere enthousiastelingen zoals zijn collega-zanger Roger Daltrey (The who) en pianist/zanger/tv-vedette Jools Holland hetzelfde zouden doen.

De club heeft een pagina opgezet om 500 pond op te halen, maar op pakweg een dag tijd was er al meer dan 70.000 pond geschonken.

De politie heeft in de zaak vier jongeren gearresteerd en later op borg weer vrijgelaten.-