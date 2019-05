Thomas Meunier laat zich uit over de nieuwe carrièrewending van Vincent Kompany en zijn eigen toekomst: “Hij heeft weinig te winnen”

De hele wereld weet het intussen: Vincent Kompany wordt vanaf volgend seizoen speler-trainer bij Anderlecht. Een terugkeer naar het oude nest voor de Rode Duivel. Thomas Meunier vindt het best mooi van zijn collega.

LEES OOK.Vincent Kompany zal 25 uur in een dag nodig hebben: combinatie speler-coach bij Anderlecht wordt titanenwerk (+)

LEES OOK.Kompany blijft gewoon bij de Rode Duivels, Van Crombrugge is enige debutant als vierde doelman

De speler van PSG was onlangs nog aanwezig bij een oudercontact, voor zijn zoontje. Meunier won dit seizoen opnieuw de Franse titel met de Parijse topclub, waar hij nog een contract heeft tot 2020. De 27-jarige rechtsback was verrast door het nieuws van Kompany.

“Het is echt dapper van hem, want uiteindelijk heeft hij niet veel te winnen bij zijn terugkeer naar Anderlecht”, reageert Meunier bij Sudpresse. “Maar hij komt opnieuw thuis. Dat vind ik heel mooi voor het imago van zo’n speler, die de club van zijn hart nooit is vergeten na een uitstekende carrière. Al dacht ik wel dat Vincent naar de Verenigde Staten of Azië zou gaan. Waarom niet rustig een nieuw land ontdekken? Maar nee, hij koos ervoor om terug te keren naar Brussel en daarvoor neem ik mijn hoed af. Het is een grote uitdaging.”

Foto: Photo News

Verlengen of vertrekken?

Wat gaat Meunier zelf volgend seizoen eigenlijk doen? “Ik heb nog een jaar contract en het doel is om dat uit te doen”, aldus de Rode Duivel. “De club en het management weten dat. Ik wil mijn contract graag uitdoen of verlengen. De bal ligt in hun kamp. Als dat er niet van komt, zullen we de mogelijkheden bekijken en ergens anders gaan spelen.”

Meunier werd de voorbije maanden al geciteerd bij onder andere Manchester United, Borussia Dortmund en Juventus. “Inderdaad, ik word overal genoemd”, zegt Meunier. “En het zijn enkel grote clubs. Dat is ook de meerwaarde om te spelen voor een club zoals PSG. Zelfs met weinig speeltijd zorgt het voor wat zichtbaarheid omdat deze club zelden investeert in spelers die dat niet waard zijn. Ik hoop in ieder geval een mooie bestemming te vinden als PSG niet verder wil met mij.”

De Rode Duivel speelde dit seizoen dertig keer voor PSG, waarin hij goed was voor vijf doelpunten en zeven assists.