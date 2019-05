Assistent Rudi Cossey uit ontgoocheling na ontslagronde bij Club Brugge: “Het is onbegrijpelijk, je krijgt het niet uitgelegd”

Onbegrip. Dat gevoel overheerst momenteel bij de ontslagen stafleden van Ivan Leko. Ex-assistent Rudi Cossey steekt zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken. “Het is onbegrijpelijk”, stamelt hij.

“Werkelijk alles was positief aan de laatste twee seizoenen. Een titel, een tweede plaats, een prima Champions League, individuele prijzen voor Vanaken en Vormer, vier nieuwe internationals… Je krijgt het niet uitgelegd. De band met de spelers en de fans was fantastisch. Ook daar heerst veel ongeloof.”

Het lot van Cossey bleek onlosmakelijk verbonden aan dat van Ivan Leko. “Nooit kreeg ik een signaal dat ik alsnog mocht blijven. Een tijd geleden vroeg ik om een gesprek. Het bestuur antwoordde mij dat er pas na het seizoen beslist werd. Ik kreeg na zondag een berichtje om langs te komen bij Vincent (Mannaert, nvdr.). Daar werd mij verteld dat de samenwerking eindigde.”

Foto: Photo News

Haar in de boter?

Cossey vermoedt dat er een serieus haar in de boter zat tussen enerzijds Mannaert en Verhaeghe en anderzijds Leko. “Er moet iets gebeurd zijn. Dat was voor ons vrij snel duidelijk. Ivan had het altijd over een gebrek aan respect maar verder heeft hij dat op zichzelf verwerkt. Hij wou geen onrust in de groep tijdens die laatste beslissende maanden.”

Cossey roemt Leko als een echte topcoach. “Meer nog: het is de beste waar ik ooit mee gewerkt heb. En ik was al actief onder Vanhaezebrouck, Antheunis, Leekens, Muslin en nog anderen. Hij steekt er met kop en schouders bovenuit. Tactisch is hij immens sterk, maar ook zijn communicatie naar de spelers toe was goed. Leko wist hoe hij een speler moest benaderen die ontgoocheld was uit de ervaring van zijn eigen lange spelerscarrière. Hij zal het ver schoppen. De ploeg die hem neemt, zal er geen spijt van krijgen. Maar momenteel is er nog niets concreets bij hem. Bij ons allemaal niet, want we zijn pas net werkloos.”

Foto: Photo News

Genk?

Opvallend: Cossey linkt Leko meteen aan… Genk. “Wij gaan ervan uit dat Clement naar Club gaat en zijn eigen staf meebrengt. Daarom moesten wij vertrekken. Waarom zou Ivan dan niet naar Genk kunnen? Het is een mooie topploeg en hij verdient dat ook.”

Ondertussen zal het wat tijd vergen voor de frustratie bij de overige stafleden - ook de broertjes Still en keeperstrainer Rogic moeten gaan - is verteerd. “Hopelijk kan ik zo snel mogelijk aan de slag in België want naar het buitenland ga ik niet meer. En als Leko hier een mooie club vindt, ga ik meteen mee.”