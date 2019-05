Dieumerci Mbokani naar Anderlecht? Transfer op dood punt: “Het is stil in het dossier”

Haalt Anderlecht straks Dieumerci Mbokani (33) als diepe spits? De Congolees is in juni einde contract bij Antwerp waar hij goed was voor 12 goals en 9 assists. Veel RSCA-fans hopen op zijn komst, maar mogelijk komt het niet tot een deal.

“Het is stil in het dossier Mbokani”, aldus Michael Verschueren, algemeen manager van Anderlecht. “Mbokani’s makelaar Fabio Baglio passeert hier wel regelmatig eens, maar ikzelf had geen enkel contact met Dieu zelf. Bij transfervrije speler gaat het loon ook vaak snel omhoog. Echt, het is stil in dat dossier.”

De eventuele transfer van Mbokani naar het Astridpark lijkt dus op een dood punt te zitten. Of het idee nog nieuw leven wordt ingeblazen is zeer de vraag. Dieu wordt in november 34 jaar.