Storingen bij Skeyes: Brussels Airport eist dwangsom van 50.000 euro per getroffen vlucht

Luchthavenuitbater Brussels Airport zal aan de kortgedingrechter vragen om Skeyes een dwangsom op te leggen van 50.000 euro per vlucht die getroffen zou worden door een storing bij de luchtverkeersleider. Dat is vernomen in de marge van een persconferentie op de luchthaven.

LEES OOK. Waals front tegen luchtverkeersleider Skeyes

Brussels Airport startte vorige week samen met de luchtvaartmaatschappijen Brussels Airlines en TUI Fly een kort geding tegen Skeyes. De inleidende zitting vond dinsdag plaats, op 18 juni volgen de pleidooien.

De drie partijen zullen elk hun eigen eisen voorleggen bij de rechter. In het geval van Brussels Airport wordt een dwangsom gevraagd van 50.000 euro voor elke vlucht van of naar de luchthaven die vertraging heeft, moet uitwijken of geannuleerd moet worden omwille van storingen bij Skeyes. Dat bevestigt Anke Fransen, woordvoerster van Brussels Airport.

“We starten dit kort geding om een dwangsom te krijgen als Skeyes niet in staat is zijn diensten te verlenen zoals wij en de luchtvaartmaatschappijen dat verwachten”, aldus Arnaud Feist, de topman van Brussels Airport.

Diezelfde Feist had een tiental dagen geleden nochtans nog gezegd dat er geen plannen waren om actie te ondernemen. Wat is er sindsdien veranderd? “We dachten toen dat Skeyes heel dicht stond bij een akkoord met de vakbonden”, zegt Feist daarover. “Maar dat was blijkbaar niet het geval, en vorige week waren er nog acties (waarbij er meer dan drie uur lang geen vluchten konden landen op opstijgen in België, nvdr.). Er moet nu dringend een oplossing komen, vandaar onze actie samen met Brussels Airlines en TUI Fly.”

Feist wijst erop dat er sinds een tweetal maanden een op de drie dagen vluchten moeten worden geannuleerd omwille van de situatie bij Skeyes. “Het is onmogelijk om een luchthaven of een luchtvaartmaatschappij te managen in dergelijke omstandigheden”, luidt het.