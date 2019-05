Brammetje het lammetje dood aangetroffen in sloot: dierenkliniek die hem grootbracht in diepe rouw

Dierenkliniek Den Otter, in het Nederlandse Rhoon, is in rouw. Bram, een zwart-wit lammetje dat de medewerkers met de fles grootbrachten, is zondag dood in een sloot teruggevonden. Zwaar toegetakeld.

Het lam zag het levenslicht op een boerderij, maar omdat hij met een scheve nek werd geboren, werd hij afgestoten door zijn moeder. “De eerste weken heeft de boer de zorg op zich genomen, later is hij bij ons gekomen”, schrijft Dierenkliniek Den Otter op Facebook. “We gaven hem de naam Bram en hij werd al snel een beroemdheid hier. Na een tijdje werd het echter tijd om weer bij zijn soortgenoten in de wei te mogen. En dat ging gelukkig voorspoedig: hij kon aansluiten bij de rest van de kudde, hij at goed en had het naar zijn zin. Hij moest nog maar één keer per dag flesvoeding krijgen.”

Zondag om 15 uur zou Bram zijn laatste flesje krijgen. Later die middag werd het lammetje dood teruggevonden in een sloot. Met zware verwondingen. “Omdat niemand zich heeft gemeld, is de toedracht van zijn dood nog niet bekend. Er zijn verdenkingen dat hij is aangevallen door een hond en dat met de dood heeft moeten bekopen. Wij zijn allemaal aangeslagen en verdrietig door dit verschrikkelijke voorval en we hopen dat er toch duidelijkheid komt.”