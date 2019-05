Parket sluit piste van seriemoordenaar Claudy Pierret in cold case Sally Van Hecke

Antwerpen - Het Antwerps parket sluit de piste van seriemoordenaar Claudy Pierret in het onderzoek naar de moord op Sally Van Hecke in 1996 “voorlopig” uit. Een rogatoire commissie in de Verenigde Staten vond geen aanwijzingen dat de in 2010 voor twee moorden veroordeelde Pierret met de dood van Van Hecke te maken heeft.

De Antwerpse Sally Van Hecke werd op 10 augustus 1996 brutaal vermoord op Linkeroever. De moord op de toen twintigjarige drugsverslaafde prostituee werd nooit opgelost. In 2017 schreef de gepensioneerde undercoveragent Alpha 022 in zijn memoires ‘Hoe ik de beste vriend van een seriemoordenaar werd’ dat hij Claudy Pierret verdacht van de moord.

Pierret was door het undercoverwerk van Alpha 022 veroordeeld voor twee andere moorden: die op Marie-José De Nocker in 1995 en die op Yolanda Prinsen in 1998. Alpha 022 had aanwijzingen dat Pierret ook Van Hecke vermoordde. Zo leek de man met wie Sally Van Hecke op de avond van haar verdwijning gezien werd sterk op Pierret.

Begin dit jaar zond VTM het programma ‘Cold case’ uit. Daarin beweerde ook onderzoeksjournalist Kurt Wertelaers dat Pierret de dader van de moord op Van Hecke is. Wertelaers toonde in zijn programma de oldtimer waarmee Pierret Van Hecke op de avond van de moord opgepikt zou hebben. Die oldtimer zou nu in de VS staan.

Andere oldtimer

Een rogatoire commissie trok daarop in mei naar de VS om de oldtimer te onderzoeken en met de eigenaar – een vriend van Pierret – te spreken. De conclusie is dat de auto niet de wagen is die getuigen in de nacht van Van Heckes verdwijning gezien hebben. Daarnaast is ook Pierret opnieuw verhoord. Hij ontkent de moord met klem. Eerder was al bekend uit een grondig onderzoek in een Nederlands labo dat het DNA dat op de laarzen van Sally Van Hecke is gevonden niet van Pierret is.

De onderzoeksrechter zet het moordonderzoek verder. Het parket Antwerpen blijft vertrouwen op een doorbraak in dit dossier.