Auto’s versturen zelf info over toekomstige zwarte punten in Vlaanderen

Vlaanderen start een proefproject om auto’s zelf info te laten versturen over mogelijke zwarte punten op de weg. Via de ingebouwde simkaart verzenden ze gegevens van onder meer het remsysteem (ABS) en het stabiliteitssysteem (ESP). Volgens Vlaams Mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) kan het project naar heel Vlaanderen worden uitgerold.

De Vlaamse overheid voert samen met autofederatie Febiac en technologiebedrijf IBM een proefproject in Vlaams-Brabant. Aan vijfduizend bestuurders werd toestemming gevraagd om de info van hun rijhulpsystemen anoniem te mogen verzamelen. Uit bruuske manoeuvres of andere onverwachte bewegingen kan worden afgeleid op welke plaatsen ongelukken maar net worden vermeden. Als die gegevens worden gekruist met andere data, zoals de staat van de weg, het weer en de snelheidsbeperkingen, kunnen grijze punten in kaart worden gebracht. Dat zijn locaties waar nog geen slachtoffers vallen, maar waar de verkeerssituatie wel structureel onveilig is.

“Onze traditionele meetinstrumenten zijn sensoren in en naast de weg, maar vandaag zijn auto’s rijdende sensoren geworden”, zegt Ben Weyts. “We hebben nu de kans om veel meer informatie te verzamelen over de effectieve snelheden en echt gevaarlijke plekken. In veel gevallen kunnen nieuwe lijnen of extra borden de situatie al verbeteren, maar dan moeten we wel eerst weten waar het nodig is.”

Volgens Febiac heeft het project potentieel om te worden uitgerold over heel Vlaanderen. Het kan ook andere toepassingen mogelijk maken, zegt Joost Kaesemans van de federatie. “We zouden het bijvoorbeeld kunnen gebruiken om milieugegevens te verzamelen en te bestuderen waarom er op een bepaalde plaats meer wordt uitgestoten.”