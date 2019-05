Griezelige beelden: gewichtheffer breekt been tijdens poging om 250 kilogram te liften

Bij de Eurasian Weightlifting Championship in Rusland heeft gewichtheffer Yaroslav Radashkevich zich op een griezelige manier bezeerd. Toen hij 250 kilo wou heffen, bezweek zijn been onder het gewicht en knakte het in twee.

In de video zien we hoe zijn team het gestel plaatst op de man zijn schouders om daarna met het kolossale gewicht door de knieën te gaan. Niet lang nadat hij zijn knie vooruit steekt, breekt zijn been door de enorme druk.

Yaroslav werd direct naar het ziekenhuis afgevoerd waar werd vastgesteld dat hij een gecompliceerde breuk aan zijn scheenbeen heeft. Yaroslav, die werkt als persoonlijke trainer, zal de komende tijd niet meer kunnen werken.

bekijk ook

Amerikaanse gymnaste breekt twee benen tijdens gruwelijke val

Scheidsrechter breekt been als verlichtingspaal naar beneden valt tijdens match