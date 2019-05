Olivier Myny werd “meegesleurd in een draaikolk” in matchfixingdossier: “Ik was mij van geen kwaad bewust, het leek onschuldig”

Dinsdag stond in Schaarbeek de derde zitdag in Operatie Propere Handen op het programma. Na KV Mechelen was het deze keer de beurt aan Waasland-Beveren om zich voor de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB te verantwoorden in de zaak van ‘matchfixing’. Olivier Myny nam daarbij een speciale rol op zich.

LEES OOK.Spijtoptant was pas één dag voor bewuste match tussen KV Mechelen en Waasland-Beveren op de hoogte: het verhaal van Olivier Myny (+)

De 24-jarige Myny speelde tot vorig seizoen voor Waasland-Beveren en is nu actief voor tweedeklasser OH Leuven. Hij was de enige speler die terechtstond dinsdag. Myny werd vertegenwoordigd door (nieuwbakken) advocaat Jesse De Preter en heeft een uniek statuut bij de voetbalbond bekomen. Hij is spijtoptant, wat impliceert dat hij volledig medewerkte met het onderzoek in ruil voor (potentiële) strafvermindering.

Goed nieuws voor Olivier Myny. Jesse De Preter is sinds 9.30 uur officieel geregistreerd als délégué van Lyra en kan deze namiddag pleiten voor zijn cliënt in #properehanden — Bart Lagae (@BartLagae) 21 mei 2019

Telefoongesprek

“Er is maar één telefoongesprek in het dossier over Myny”, stak De Preter van wal. “Hij heeft niets mispeuterd en niets te verbergen. Maar ik moet er geen tekening bij maken dat het zwaar weegt dat hij in verdenking is gesteld in het strafdossier. Vergeet niet dat hij wekelijks in volle voetbalstadia speelt en zich vaak moet verantwoorden voor iets waar hij niets mee te maken heeft.”

Uiteraard was er wel een telefoongesprek tussen Thierry Steemans, de financieel directeur van KV Mechelen die wordt beschouwd als één van de “architecten” van de matchfixing, en Walter Mortelmans, een van de managers van Myny. Daarin zegt die tweede: “Ik zal tegen Myny zeggen dat als KV Mechelen in eerste klasse blijft, ze aan tafel kunnen zitten. We moeten voorzichtig zijn, dat er geen vodden van komen.”

Myny’s andere manager, Thomas Troch, bracht die boodschap zo over aan de speler: “Ik mag niet vergeten vertellen dat er een contract klaarlag bij KV Mechelen. Misschien moet je tijdens de match niet gaan vieren voor hun ogen als je scoort. En laat je in de slotminuten niet zomaar vallen.”

Foto: Photo News

“Transparanter dan transparant”

De Preter reageerde: “Toen Myny vrijkwam uit de gevangenis was hij gekraakt. Hij heeft toen meteen zijn twee makelaars Mortelmans en Troch ontslagen. Hij is toen om raad komen vragen. Ik heb hem gezegd: strafrechtelijk zie ik geen probleem, mogelijk heb je wel een probleem met je meldingsplicht. Hij heeft zijn volledige medewerking verleend om zich zo snel mogelijk opnieuw te kunnen focussen op het sportieve. En dat je dan strafvermindering kunt krijgen? Het zou er begot nog aan mankeren.”

Volgens zijn advocaat zat de 24-jarige voetballer in een draaikolk. “Het is vreselijk storend dat zijn gewezen makelaars de geloofwaardigheid van Myny onderuit proberen halen”, aldus De Preter. “Terwijl hij altijd de waarheid heeft verteld en niemand in dit onderzoek zo goed heeft meegewerkt als hij. Myny is meegesleurd in een draaikolk van procedures, in een verhaal waar hij niets mee te maken heeft. Na analyse van zijn juridische situatie kwam het besef: we moeten iets bedenken want we riskeren gestraft te worden voor iets waar we niets mee te maken hebben. En wat heeft hij gedaan? Hij is transparanter dan transparant geworden. Hij beschuldigt niemand en heeft Thomas Troch, eigenlijk nog gespaard.”

Myny zelf bevestigde dat verhaal. “Thomas Troch zei: Houd u wat in als je scoort tegen KV Mechelen, he Olivier. Want misschien ligt er wel een contract klaar. Dat leek mij toen allemaal onschuldig. Pas toen ik besefte in wat ik plots belandde, heb ik daarover openlijk gepraat met de ondervragers. En later de bondscoördinator. Dat leek allemaal zo luchtig. Ik was mij van geen kwaad bewust. Ik ken Thomas Troch al van mijn 18de. Nogmaals: het leek op een luchtig gesprek.”

Foto: BELGA

Wat nu?

Donderdag wordt een belangrijke dag. Dan beslist de Brusselse rechter in kort geding of deze hele tuchtprocedure voor onbepaalde tijd wordt opgeschort. Bijvoorbeeld om te wachten tot het strafdossier is afgerond. Het kan elke richting uit.

Zaterdag, tenzij de procedure dus opgeschort wordt, is het de beurt aan bondsprocureur Kris Wagner. Hij zal proberen aantonen wie hij schuldig acht aan matchfixing en schending van de meldingsplicht.