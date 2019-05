Hoongelach na ‘bizarre’ plaatsing borden zone 30: “Bordiritis slaat weer toe”

Ninove - Nu de binnenstad van Ninove zowat helemaal zone 30 wordt, laat het stadsbestuur overal de nodige zone 30-borden plaatsen. Op sommige plaatsen levert dat opmerkelijke combinaties op. Zo is er onder andere een verkeersbord dat het begin van de zone 30 aanduidt geplaatst onder een verbodsbord dat iedere bestuurder verbiedt om van op de Albertlaan de Gentsestraat in te rijden.

Erg nuttig lijken die zone 30-borden op die plaats dus niet. “Bordiritis, een onweerstaanbare drang om kwistig om te springen met verkeersborden”, klonk het op sociale media, waarbij ook verwezen werd naar de Bovenhoek en Outerstraat. Die straten haalden eind vorig jaar het nieuws omdat er over een afstand van nauwelijks een kilometer liefst 40 parkeerborden staan.

Maar volgens de wegcode is er strikt genomen niks mis met de borden zone 30: het verkeersbord F4a, dat het begin van een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur aanduidt, wordt ‘rechts geplaatst aan elke toegang tot een zone met een snelheidsbeperking van 30 km per uur; het mag links herhaald worden’.