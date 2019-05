Mogelijkheid voor nieuw referendum in ultieme poging tot Brexit-deal van Theresa May

“De laatste kans om de Brexit door te voeren.” Zo stelde de Britse premier Theresa May dinsdagnamiddag haar nieuwe (en laatste) Brexit-deal voor. Opmerkelijk: de deal bevat ook de mogelijkheid tot het organiseren van een nieuw referendum.

Begin juni stemt het Britse parlement over de zogenaamde Withdrawal Agreement Bill, de wet die vereist is om het echtscheidingsakkoord met de Europese Unie in Britse wetgeving om te zetten. Het wordt volgens May “de laatste kans” om het resultaat van het referendum uit 2016 te honoreren en de Brexit uit te voeren.

Een nieuwe “no” zou volgens May neerkomen op “een stem om Brexit te stoppen”. Het Britse parlement heeft in het verleden immers al met ruime meerderheid aangegeven dat het geen ongeordende Brexit zonder akkoord wil, zo stipte May aan. Een nieuwe afwijzing zou volgens haar in de praktijk dan ook leiden tot een tweede referendum of verkiezingen.

Tien toegevingen

Om alsnog meer parlementsleden uit haar eigen conservatieve partij en de oppositie over de brug te halen, biedt May nu een lijst met tien toegevingen aan. Meest opvallend is haar aanbod om een parlementaire stemming over een tweede referendum te organiseren.

May zelf blijft gekant tegen een tweede referendum, maar ze erkent “de oprechte gevoelens” die het thema in parlementaire kringen opwekt. Daarom wil ze een stemming in het parlement over een referendum houden indien de wet begin juni wordt goedgekeurd. Blijkt er een meerderheid te zijn, dan zal de regering dat referendum organiseren voor de ratificatie van het echtscheidingsakkoord. Het parlement wees eerder de optie van een tweede referendum af.

Douane

May erkende dat haar gesprekken met oppositiepartij Labour over de toekomstige douanerelaties met de EU geen doorbraak hebben opgeleverd. Die knoop zal het parlement moeten doorhakken. Wel wil May de Britse regering wettelijk verplichten om tegen eind 2020 een alternatieve oplossing uit te werken om de invoering van grenscontroles tussen Noord-Ierland en de EU-lidstaat Ierland te vermijden.

Om parlementsleden van Labour te charmeren, beloofde May voorts ook nieuwe wetgeving om te garanderen dat de rechten van werknemers op hetzelfde peil als die van Europese werknemers blijven, en de oprichting van een nieuw bureau dat erop moet toezien dat de Britse milieunormen na de Brexit niet naar beneden gaan.

Compromis

“Ik heb compromissen gemaakt. Nu vraag ik jullie om ook een compromis te maken”, zo richtte May zich aan het einde van haar toespraak tot de parlementsleden. De aanhoudende impasse rond de Brexit heeft volgens haar immers een “vernietigende” impact op de Britse politiek.

Het Verenigd Koninkrijk had normaliter reeds eind maart uit de EU moeten stappen. Omdat het parlement zich maar niet achter het echtscheidingsakkoord kan scharen, moesten de Europese leiders een Brits verzoek om uitstel tot eind oktober toestaan. Daarom nemen de Britten donderdag ook deel aan de verkiezingen voor een nieuw Europees Parlement.