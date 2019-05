Zeldzame gieren opnieuw gespot in Vlaanderen: “Geen toeval dat ze hier zijn”

Bilzen - Voor de tweede keer in amper een paar weken tijd zijn er gieren neergestreken in ons land. Het gaat deze keer om een monniksgier en een vale gier - gigantische vogels met een spanwijdte tot drie meter - die in het Limburgse Hees vertoeven. “Vooral die eerste is zeer uitzonderlijk”, zeg Jelle Van den Berghe van Natuurpunt. “Het is pas de derde keer dat we die hier zien. Toevallig was de vorige keer amper enkele weken geleden.”

“Het gaat wel niet om dezelfde monniksgier die toen in Heist-op-den-Berg zat”, vertelt Van den Berghe. “Die droeg een zender en zit nu in Noorwegen. Deze is geringd, komt uit Frankrijk en is eigenlijk een nakomeling van een kweekprogramma dat daar 25 jaar geleden opgestart werd toen de soort zo goed als uitgestorven is. Hij zal in zijn zog een vale gier meegenomen hebben die in dezelfde streek verbleef.”

Geen toeval

Hier blijven doen de gieren niet. “Daarvoor hebben ze rotswanden om te broeden én voldoende voedsel om te overleven nodig”, zegt Van den Berghe. “En die hebben we hier beide niet. Het zijn aaseters, ze hebben als het ware al eens een dode koe nodig. In Frankrijk laten ze die voor hen liggen, hier doen we dat niet. Maar het is geen toeval dat ze hier zijn. Omdat de populatie groeit, gaan de jonge dieren op zoek naar nieuw territorium. Dus komen ze ook hier eens kijken. In de toekomst kunnen we er nog meer zien passeren.”

Hoelang deze blijven zitten, is niet zeker. “Ik vermoed dat ze eerstdaags weer weg zijn. Ze vliegen op thermiek dus wachten ze waarschijnlijk op warm zonnig weer om opnieuw te gaan vliegen.”

Twee weken geleden streek er al een monniksgier neer in Heist-op-den-Berg.

(csn)