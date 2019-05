Trainersduo Frank Vercauteren-Vincent Euvrard tekent voor drie jaar extra bij OHL

Frank Vercauteren en Vincent Euvrard hebben hun contract als trainersduo bij Oud-Heverlee Leuven met drie jaar verlengd tot midden 2022. Dat kondigde de club uit de Proximus League dinsdag aan op haar website.

Begin februari begon Euvrard als hoofdcoach bij OHL, Vercauteren als zijn sportief adviseur. Ze namen over van de Engelsman Nigel Pearson, met wie de Leuvenaars op de rand van de degradatie naar het amateurvoetbal waren beland. Uiteindelijk wist OHL zich onder Euvrard en Vercauteren relatief vlot te redden, en won het Play-off III.

Euvrard en Vercauteren ondertekenden in eerste instantie een contract van slechts enkele maanden met het behoud als enige doelstelling, maar verlengen nu dus hun verbintenis in Leuven met drie seizoenen. “We zijn tevreden dat we de uitstekende samenwerking met Frank en Vincent kunnen voortzetten”, zegt CEO Peter Willems. “We rekenen erop dat we met dit duo verder kunnen gaan op de ingeslagen weg om ons gezamenlijk doel te bewerkstelligen.”

OHL kan sinds de komst midden 2017 van de Thaise overnemer King Power, tevens eigenaar van het Engelse Leicester City, rekenen op beduidend meer financiële middelen. Voorlopig resulteerde dat echter niet in betere sportieve resultaten.