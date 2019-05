Wij zijn vooral fan van Moussa Dembélé. In Frankrijk hebben ze Mousa en Ousmane Dembélé. En nu hebben ze in Engeland Karamoko Dembele. De in februari 16 jaar geworden rechtsbuiten maakte deze week zijn debuut in het eerste elftal van Celtic Glasgow, de Schotse kampioen. Dembélé, die geboren werd in Londen maar ook Ivoorkust en Schotland kan uitkomen, speelde 44 minuten mee in een 2-1-zege tegen Hearts. En hij maakte, ondanks zijn lengte van slechts 1m60, meteen indruk.