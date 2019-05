AA Gent pakt vanaf volgend seizoen uit met “sfeervak” om meer beleving te krijgen in Ghelamco Arena

AA Gent wil de Ghelamco Arena opnieuw laten bruisen. Vanaf volgend seizoen wordt daarom het volledige Vak 225 hét sfeervak van AA Gent.

“De bezoekende ploeg moet voelen dat er 12 tegenstanders zijn, de 11 gladiatoren op het veld en onze 12de man”, aldus AA Gent. “De thuisreputatie moet onze concurrenten opnieuw schrik aanjagen. Het sfeervak wordt het hart van de beleving in ons stadion!”

De Buffalo’s grepen in nadat een enquête uitwees dat de meerderheid van de abonnees in tribune 2 voorstander waren van één groot sfeervak, centraal achter het doel. “Hiermee komen we ook tegemoet aan de roep naar meer sfeer: spelers, bestuur, de Armada Ganda én de meerderheid van de supporters waarderen de trouwe steun van de fans maar missen vaak de zinderende sfeer die in een groot aantal stadions het resultaat vaak mee helpt te bepalen. De Ghelamco Arena moet opnieuw daveren en dit sfeervak krijgt een voortrekkersrol in de beleving. Een sfeervak betekent springen, dansen, scanderen, vlaggenzwaaien, trommels... Alles wat wettelijk toegelaten is, wat beantwoordt aan de chartervoorwaarden en wat onze club niet in opspraak brengt.”