KRC Genk speelt vanaf volgend seizoen met een vlinder op de borst: ITZU wordt de nieuwe shirtsponsor

Op het nieuwe voetbalseizoen is het nog even wachten. Een nieuwe shirtsponsor maakte KRC Genk vandaag al bekend, net voor haar Algemene Vergadering. De vlinder van ITZU krijgt voor de komende drie jaar een mooie plaats op de borst van het KRC Genk shirt.

Louis Kemps, Luc Lormans en Koen Janssen, eigenaars-vennoten van de ITZU-groep, actief in HR & Facility: “ KRC Genk bewijst dat je kansen voor de toekomst kan grijpen. De geslaagde diversiteit die de club uitstraalt, stemt 100 % overeen met ons typische ITZU DNA (it’s you we care about). In al onze diensten staan we ervoor dat we mensen op hun talenten uitspelen om zo voor Happiness@work te kunnen zorgen en kwalitatieve diensten aan onze klanten te leveren. We zijn fier dat onze ITZU-vlinder straks ook de borst van de spelers van KRC Genk zal kleuren.”

Foto: Boumediene Belbachir

“ITZU was afgelopen seizoen al partner van KRC Genk”, aldus Commercieel Directeur Stephan Poelmans. “Ze tekenden als eerste in op een partnership met een sterke online activatie, namelijk de wekelijkse verkiezing van onze Man of the Match, dat partnership breiden we nu uit naar shirtsponsor.”