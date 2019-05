Hoe uitzonderlijk zijn de razzia’s op maat van Air Francken? “Wij schamen ons hier niet voor en gaan straks exact hetzelfde doen”

Uitgelekte geluidsfragmenten uit 2016 waarin Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) tegenover partijgenoten getuigt over razzia’s om illegalen op te pakken en uit te wijzen, zetten sociale media en partijen op enkele dagen voor de verkiezingen in rep en roer. Maar hoe uitzonderlijk zijn dergelijke praktijken? Volgens N-VA is er alvast niets aan de hand. “Wij schamen ons hier niet voor en als we er straks weer bij zijn, gaan we exact hetzelfde doen”, klinkt het.